エンバイオＨＤ　大幅に反発、浄化技術の事業計画がバイオレメディエーション利用指針に適合／新興市場スナップショット

*09:35JST ＜6092＞ エンバイオＨＤ 680 +45

大幅に反発。子会社のエンバイオ・エンジニアリング（東京都千代田区）が開発した浄化技術による「バイオオーグメンテーションによる塩素化エチレン類汚染土壌・地下水の浄化」の事業計画が、経済産業大臣及び環境大臣から「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」に適合していることが確認され、商業利用が可能となったと発表している。今後、効率的で低環境負荷、低コストの工法として活用していく計画。《ST》