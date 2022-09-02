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今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(8月) 2.8％
＜海外＞
15:00 独・貿易収支(7月) 46億ユーロ 64億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(8月) 0.16％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月) 35.8％ 35.8％
21:00 ブ・鉱工業生産(7月) -0.4％
21:30 米・非農業部門雇用者数(8月) 29.5万人 52.8万人
21:30 米・失業率(8月) 3.5％ 3.5％
21:30 米・平均時給(8月) 5.2％ 5.2％
23:00 米・製造業受注(7月) 0.2％ 2.0％
独・IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展(6日まで)
英・保守党党首選、党員投票締め切り(結果発表は5日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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