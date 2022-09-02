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今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など

2022年9月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(8月)　　2.8％


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(7月)　46億ユーロ　64億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(8月)　　0.16％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月)　35.8％　35.8％
21:00　ブ・鉱工業生産(7月)　　-0.4％
21:30　米・非農業部門雇用者数(8月)　29.5万人　52.8万人
21:30　米・失業率(8月)　3.5％　3.5％
21:30　米・平均時給(8月)　5.2％　5.2％
23:00　米・製造業受注(7月)　0.2％　2.0％


独・IFA/国際コンシューマ・エレクトロニクス展(6日まで)

英・保守党党首選、党員投票締め切り(結果発表は5日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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