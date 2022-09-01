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9/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:16JST 9/1
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝138.90-00円
・VIX指数は低下（25.87、-0.34）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（28091.53、-104.05）
・NYダウは下落（31510.43、-280.44）
・ナスダック総合指数は下落（11816.20、-66.93）
・シカゴ日経先物は下落（27855、大阪比-265）
・SOX指数は下落（2677.39、-31.24）
・米原油先物は下落（89.55、-2.09）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・法人企業統計（4-6月）
・製造業PMI（8月）
・新車販売台数（8月）
・日銀債券市場サーベイ（8月）
・10年物国債の入札
・韓国GDP（4-6月）
・中国財新製造業PMI（8月）
・インド製造業PMI（8月）
・スイス消費者物価指数（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・ユーロ圏失業率（7月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（8月）
・ブラジルGDP（4-6月）
・ブラジル製造業PMI（8月）
・ブラジル貿易収支（8月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米非農業部門労働生産性（4-6月）
・米製造業PMI（8月）
・米建設支出（7月）
・米ISM製造業景況指数（8月）
・ロシア極東で軍事演習「ボストーク2022」（7日まで）
・ベトナムは休場《ST》
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