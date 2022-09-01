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今日の注目スケジュール：企業利益、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど

2022年9月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　設備投資(4-6月)　2.8％　3.0％
08:50　企業売上高(4-6月)　　7.9％
08:50　企業利益(4-6月)　-2.0％　13.7％
09:30　製造業PMI(8月)　　51.0
14:00　自動車販売台数(8月)　　-13.4％
16:00　債券市場サーベイ(8月調査、日本銀行)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　2.9％　2.9％
10:45　中・財新製造業PMI(8月)　50.1　50.4
14:00　印・製造業PMI(8月)　　56.4
15:30　スイス・消費者物価指数(8月)　3.4％　3.4％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　49.7　49.7
18:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　6.6％　6.6％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月)　　-0.95％
21:00　ブ・GDP(4-6月)　3.0％　1.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.3万件
21:30　米・非農業部門労働生産性(4-6月)　-4.6％　-4.6％
22:00　ブ・製造業PMI(8月)　　54.0
22:45　米・製造業PMI(8月)　　51.3
23:00　米・建設支出(7月)　-0.1％　-1.1％
23:00　米・ISM製造業景況指数(8月)　52.2　52.8
27:00　ブ・貿易収支(8月)　　54.38億ドル


米・自動車販売(8月、2日までに)　1360万台　1335万台

米・アトランタ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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