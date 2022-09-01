関連記事
今日の注目スケジュール：企業利益、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 設備投資(4-6月) 2.8％ 3.0％
08:50 企業売上高(4-6月) 7.9％
08:50 企業利益(4-6月) -2.0％ 13.7％
09:30 製造業PMI(8月) 51.0
14:00 自動車販売台数(8月) -13.4％
16:00 債券市場サーベイ(8月調査、日本銀行)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(4-6月) 2.9％ 2.9％
10:45 中・財新製造業PMI(8月) 50.1 50.4
14:00 印・製造業PMI(8月) 56.4
15:30 スイス・消費者物価指数(8月) 3.4％ 3.4％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 49.7 49.7
18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 6.6％ 6.6％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月) -0.95％
21:00 ブ・GDP(4-6月) 3.0％ 1.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.3万件
21:30 米・非農業部門労働生産性(4-6月) -4.6％ -4.6％
22:00 ブ・製造業PMI(8月) 54.0
22:45 米・製造業PMI(8月) 51.3
23:00 米・建設支出(7月) -0.1％ -1.1％
23:00 米・ISM製造業景況指数(8月) 52.2 52.8
27:00 ブ・貿易収支(8月) 54.38億ドル
米・自動車販売(8月、2日までに) 1360万台 1335万台
米・アトランタ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 8/31の強弱材料 8/31 08:39
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、鉱工業生産指数、中製造業PMIなど 8/31 06:30
- 8/30の強弱材料 8/30 08:29
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、失業率、米JOLT求人件数など 8/30 06:30
- 8/29の強弱材料 8/29 08:27