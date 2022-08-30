関連記事
宮入バルブ 急伸、水素利用のインフラ整備に向けた動きを好感
記事提供元：フィスコ
*14:35JST 宮入バルブ---急伸、水素利用のインフラ整備に向けた動きを好感
宮入バルブ＜6495＞は急伸。政府が、水素を運搬する大型船舶を受け入れられる港湾を複数整備する方向で調整に入ったと一部で報じられている。来年改定する「海洋基本計画」に水素の安定的な確保に向けた海上輸送網構築を明記する方針のもよう。また、伊藤忠と仏エア・リキードは年中無休の水素ステーションを全国展開するとの報道も伝わっている。水素利用に向けたインフラ整備の本格化を受けて、同社など水素関連の一角に関心が向かっている。《YN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- コジマ 急落、配当・優待権利落ちで処分売りが優勢 8/30 14:43
- 元気寿司 急伸、第1四半期の収益急拡大を好材料視 8/30 14:21
- 出来高変化率ランキング（13時台）～山陽電鉄、TORICOなどがランクイン 8/30 14:02
- 石油資源開発やINPEXが高い、原油高が再燃、減産の観測 8/30 13:53
- 日新 マテリアリティの特定、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指す 8/30 13:52