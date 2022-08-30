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オキサイド　大幅に4日ぶり反発、量子・通信センターと新事業推進室を新設／新興市場スナップショット

2022年8月30日 09:40

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記事提供元：フィスコ

*09:40JST ＜6521＞ オキサイド 5900 +60
大幅に4日ぶり反発。量子・通信センターと新事業推進室を新設する組織変更を発表している。量子・通信センターで量子通信技術開発や5Gなど次世代通信インフラの整備に向けた研究・開発・製造に注力するほか、新事業推進室でパワー半導体分野などに取り組み、SiC単結晶の量産化の開発体制を強化する。また、ビジネス推進本部を営業本部に改編し、量子・通信分野やパワー半導体分野での営業やマーケティングを強化する。《ST》

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