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ブシロード　大幅に反発、転換社債型新株予約権付社債の転換完了／新興市場スナップショット

2022年8月30日 09:29

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記事提供元：フィスコ

*09:29JST ＜7803＞ ブシロード 1670 +41
大幅に反発。20年8月に発行した無担保転換社債型新株予約権付社債が全て株式に転換されたと発表している。累計転換額は50億円で、転換株式総数は384万7992株。調達資金はIP開発（アニメ制作費）やIP発展（M＆A、資本業務提携投資）に充当する予定。転換完了で株式価値の希薄化懸念が払拭されたほか、25日に開示した1対2の株式分割を引き続き買い材料視する向きもあるようだ。《ST》

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