*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか機械、サービス業、電気機器、金属製品なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 457.07 ／ 0.67

2. 石油・石炭製品 ／ 1,253.12 ／ 0.56

3. 鉄鋼 ／ 479.67 ／ -0.12

4. 食料品 ／ 1,785.37 ／ -0.50

5. 空運業 ／ 208.93 ／ -0.53

6. 電力・ガス業 ／ 385.31 ／ -0.54

7. 銀行業 ／ 160.34 ／ -0.61

8. 医薬品 ／ 3,258.64 ／ -0.75

9. パルプ・紙 ／ 452.24 ／ -0.80

10. 輸送用機器 ／ 3,440.12 ／ -0.81

11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,174.89 ／ -1.06

12. 証券業 ／ 361.79 ／ -1.09

13. 水産・農林業 ／ 516.72 ／ -1.10

14. 卸売業 ／ 2,167.84 ／ -1.12

15. 非鉄金属 ／ 1,044.23 ／ -1.12

16. 建設業 ／ 1,155.71 ／ -1.19

17. 陸運業 ／ 1,861.69 ／ -1.32

18. 小売業 ／ 1,359.17 ／ -1.32

19. 保険業 ／ 1,274.99 ／ -1.43

20. 繊維業 ／ 610.91 ／ -1.44

21. その他製品 ／ 3,695.34 ／ -1.55

22. 不動産業 ／ 1,509.92 ／ -1.68

23. その他金融業 ／ 710.28 ／ -1.71

24. 情報・通信業 ／ 4,787.89 ／ -1.83

25. ゴム製品 ／ 3,691.85 ／ -1.83

26. 化学工業 ／ 2,067.65 ／ -1.96

27. 海運業 ／ 1,241.29 ／ -2.14

28. ガラス・土石製品 ／ 1,110.74 ／ -2.35

29. 金属製品 ／ 1,205.85 ／ -2.54

30. 電気機器 ／ 3,357.47 ／ -2.96

31. サービス業 ／ 2,532.88 ／ -2.97

32. 機械 ／ 2,182.48 ／ -3.08

33. 精密機器 ／ 10,433.77 ／ -3.48《FA》