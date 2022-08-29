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東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
精密機器が下落率トップ。そのほか機械、サービス業、電気機器、金属製品なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 457.07 ／ 0.67
2. 石油・石炭製品 ／ 1,253.12 ／ 0.56
3. 鉄鋼 ／ 479.67 ／ -0.12
4. 食料品 ／ 1,785.37 ／ -0.50
5. 空運業 ／ 208.93 ／ -0.53
6. 電力・ガス業 ／ 385.31 ／ -0.54
7. 銀行業 ／ 160.34 ／ -0.61
8. 医薬品 ／ 3,258.64 ／ -0.75
9. パルプ・紙 ／ 452.24 ／ -0.80
10. 輸送用機器 ／ 3,440.12 ／ -0.81
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,174.89 ／ -1.06
12. 証券業 ／ 361.79 ／ -1.09
13. 水産・農林業 ／ 516.72 ／ -1.10
14. 卸売業 ／ 2,167.84 ／ -1.12
15. 非鉄金属 ／ 1,044.23 ／ -1.12
16. 建設業 ／ 1,155.71 ／ -1.19
17. 陸運業 ／ 1,861.69 ／ -1.32
18. 小売業 ／ 1,359.17 ／ -1.32
19. 保険業 ／ 1,274.99 ／ -1.43
20. 繊維業 ／ 610.91 ／ -1.44
21. その他製品 ／ 3,695.34 ／ -1.55
22. 不動産業 ／ 1,509.92 ／ -1.68
23. その他金融業 ／ 710.28 ／ -1.71
24. 情報・通信業 ／ 4,787.89 ／ -1.83
25. ゴム製品 ／ 3,691.85 ／ -1.83
26. 化学工業 ／ 2,067.65 ／ -1.96
27. 海運業 ／ 1,241.29 ／ -2.14
28. ガラス・土石製品 ／ 1,110.74 ／ -2.35
29. 金属製品 ／ 1,205.85 ／ -2.54
30. 電気機器 ／ 3,357.47 ／ -2.96
31. サービス業 ／ 2,532.88 ／ -2.97
32. 機械 ／ 2,182.48 ／ -3.08
33. 精密機器 ／ 10,433.77 ／ -3.48《FA》
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