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グッドスピード 大幅に3日続伸、岐阜県土岐市に大型店舗オープンへ、イオンモール敷地内／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:07JST ＜7676＞ グッドスピード 1810 +80
大幅に3日続伸。岐阜県土岐市に大型店舗「グッドスピードMEGA SUVイオンモール土岐店」を10月7日にオープンすると発表している。MEGA専門店のオープンは10店舗目で、同店はブランドイメージを強く打ち出してコンセプトショップの役割を担う。また、同日開業予定の大型商業施設「イオンモール土岐」の敷地内で運営することで、認知度向上やブランドイメージ訴求、新規顧客獲得を目指す。《ST》
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