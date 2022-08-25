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BREIMENの最新アルバム『FICTION』リード曲「MUSICA」など全10曲
記事提供元：ファッションプレス
BREIMEN(ブレイメン)の最新アルバム『FICTION』がCD発売。
■BREIMENの最新アルバム『FICTION』全10曲
たしかな演奏力と、セッションを軸としたサウンドセンスでファンの心を掴んでいる5人組ミクスチャーファンクバンドBREIMEN。2022年5月には、ポルノグラフィティ岡野昭仁とKing Gnu(キングヌー)井口理のコラボレーション曲「MELODY」の演奏・編曲を手掛けたことでも注目を集めた。
そんなBREIMENが、3rdアルバム『FICTION』をリリース。リード曲「MUSICA」や、名曲“猫ふんじゃった”を引用した「CATWALK」、新曲「チャプター」などを含む全10曲を収録する。
■アルバムを引っさげたライブツアーも
さらに、2022年9月より最新アルバム『FICTION』を引っさげた東名阪ライブツアーも開催。ファンはこちらも逃さずチェックしてほしい。
【詳細】
BREIMEN 最新アルバム『FICTION』
CD発売日：2022年7月20日(水)
価格：3,300円
＜収録曲＞
M1.フィクション
M2.ドキュメンタリ
M3.CATWALK
M4.苦楽ララ
M5.MUSICA
M6.D・T・F
M7.あんたがたどこさ
M8.綺麗事
M9.チャプター
M10.エンドロール
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