野外音楽フェス「ウルトラジャパン 2022」東京・お台場で、ダンスミュージックの祭典

野外音楽フェス「ウルトラジャパン(ULTRA JAPAN) 2022」が、東京・お台場の特設会場にて開催される。日程は2022年9月17日(土)・18日(日)の2日間。

■「ウルトラジャパン」が3年ぶりに開催

「ウルトラジャパン」とは、アメリカのマイアミで開催されている世界最大級のエレクトロニックダンスミュージックフェス「ウルトラ・ミュージック・フェスティバル」の日本版。2022年は3年ぶり、2014年の日本初上陸以降7回目の開催を迎える。

■注目の出演アーティスト

出演するのは、DJをしながらトランペットを演奏するという唯一無二のスタイルが人気のTimmy Trumpet(ティミー・トランペット)や、2022年3月にリリースしたシングル「FOLLOW」でのコラボレーションが記憶に新しいMartin Garrix(マーティン・ギャリックス)&Zedd(ゼッド)など、ダンスミュージック界のスーパースター達。

EDM界のアイコン的存在であり、「ウルトラジャパン」には5回目の出演となるAfrojack(アフロジャック)や日本でも知名度の高いNicky Romero(ニッキー・ロメロ)、オリエンタルなサウンドが特徴的なKSHMR(カシミア)といったアーティストも会場を盛り上げる。

■出演者一覧

■HEADLINERS

Afrojack / KSHMR / Martin Garrix / Nicky Romero / Oliver Heldens / Timmy Trumpet / Zedd

■REGIONAL SUPPORT

2Wasted / AHREUM / AKIRA & BANK / Allen Mock B2B Herbalistek / AmPm / Ares Carter / AVADOX / Cartoon + YELLOCK / DJ KEIKO / DJ KOMORI / DJ Shimamura / DJ TORA / DJ YAGI / DJ YU-KI / GOLDMAN FOX / HiRAPARK / MAMOT / Masayoshi Iimori / MATZ feat. NIJISANJI EN / MIYUU & KOTOHA / MYKRIS / NORII / SATOSHI / SHAPE8 / Sloppy Disk (TJO&KM) / Teddy Doox / TJO / TREKKIE TRAX / Triple D / Us∀y / WAGS / WATANABE SISTERS / WILD PARTY / YAKSA / Yohji Igarashi / YOSA & TAAR / YOSEEK

※最終出演者情報。

■開催概要

「ウルトラジャパン 2022」

場所：お台場ULTRA PARK特設会場

住所：東京都江東区青海1-1

時間：開場10:00/開演11:00/終演21:00(予定)

※雨天決行、荒天中止。

■チケット情報

・アドバンス先着先行 GA1日券 18,000円

受付期間：7月27日(水)16:00～

・アドバンス先着先行 VIP1日券 35,000円

受付期間：7月27日(水)16:00～

※予約枚数に達し次第、受付終了。

※チケット詳細は公式サイト(https://ultrajapan.com/ja)を確認。