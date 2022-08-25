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NY金：下げ渋りで1761.50ドル、一時1769.50ドルまで戻す
記事提供元：フィスコ
*07:25JST NY金：下げ渋りで1761.50ドル、一時1769.50ドルまで戻す
NY金先物12月限は下げ渋り（COMEX金12月限終値：1761.50 ↑0.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.30ドルの1761.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1754.80ドル-1769.50ドル。ロンドン市場で1754.80ドルまで下げたが、ニューヨーク市場の中盤にかけて1769.50ドルまで反発。ただその後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では1765ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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