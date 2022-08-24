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出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、FUJIがランクイン

2022年8月24日 16:03

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記事提供元：フィスコ

*16:03JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、FUJIがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月24日　14:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3691＞ デジタルプラス　　 　4055200 　58120　 6877.29% -0.61%
＜9360＞ 鈴与シンワ　　　　 　106500 　6440　 1553.73% 22.88%
＜6378＞ 木村化工　　　　　 　998100 　80520　 1139.57% 6.24%
＜9213＞ セイファート　　　 　2231100 　245020　 810.58% -8.54%
＜4772＞ ストリームM　　　 　10032600 　1140600　 779.59% -7.38%
＜7711＞ 助川電気　　　　　 　485800 　56660　 757.39% 7.82%
＜9647＞ 協和コンサル　　　 　279000 　46500　 500.00% -9.13%
＜3940＞ ノムラシステム　　 　25190900 　4411660　 471.01% -4.52%
＜9501＞ 東京電力HD　　　 　115465600 　20597840　 460.57% 9.96%
＜3851＞ 日本一S　　　　　 　151700 　27340　 454.86% 4.04%
＜6387＞ サムコ　　　　　　 　140400 　25720　 445.88% 2.97%
＜7011＞ 三菱重　　　　　　 　8906600 　1824480　 388.17% 6.85%
＜4220＞ リケンテクノス　　 　630700 　140480　 348.96% 3.47%
＜4167＞ ココペリ　　　　　 　532700 　121300　 339.16% -7.13%
＜2752＞ フジオフード　　　 　141100 　33300　 323.72% -1.73%
＜9375＞ 近鉄エクス　　　　 　97300 　23960　 306.09% 0.12%
＜3492＞ タカラレーベン　　 　22580 　5707.4　 295.63% -1.54%
＜4114＞ 日触媒　　　　　　 　230200 　58840　 291.23% 5.18%
＜8783＞ GFA　　　　　　 　1170600 　299400　 290.98% 0.76%
＜5631＞ 日製鋼所　　　　　 　1218600 　328400　 271.07% 5.53%
<1488>* 大和Jリート　　　 　117750 　36470　 222.87% -0.22%
<2217> モロゾフ　　　　　 　20300 　6340　 220.19% 1.22%
<7013> IHI　　　　　　 　3116100 　977260　 218.86% 5.37%
<6134>* FUJI　　　　　 　913100 　290300　 214.54% -0.24%
<5032> ANYCOLOR　 　866900 　278560　 211.21% 5.44%
<8530> 中京銀　　　　　　 　109000 　37480　 190.82% -0.05%
<9504>* 中国電力　　　　　 　3059900 　1125200　 171.94% 2.69%
<1966> 高田工業所　　　　 　153100 　56560　 170.69% 6.97%
<3105>* 日清紡HD　　　　 　900600 　337800　 166.61% 2.26%
<7089> フォースタ　　　　 　27300 　10540　 159.01% 7.84%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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