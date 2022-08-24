関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、FUJIがランクイン
*16:03JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、FUJIがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月24日 14:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3691＞ デジタルプラス 4055200 58120 6877.29% -0.61%
＜9360＞ 鈴与シンワ 106500 6440 1553.73% 22.88%
＜6378＞ 木村化工 998100 80520 1139.57% 6.24%
＜9213＞ セイファート 2231100 245020 810.58% -8.54%
＜4772＞ ストリームM 10032600 1140600 779.59% -7.38%
＜7711＞ 助川電気 485800 56660 757.39% 7.82%
＜9647＞ 協和コンサル 279000 46500 500.00% -9.13%
＜3940＞ ノムラシステム 25190900 4411660 471.01% -4.52%
＜9501＞ 東京電力HD 115465600 20597840 460.57% 9.96%
＜3851＞ 日本一S 151700 27340 454.86% 4.04%
＜6387＞ サムコ 140400 25720 445.88% 2.97%
＜7011＞ 三菱重 8906600 1824480 388.17% 6.85%
＜4220＞ リケンテクノス 630700 140480 348.96% 3.47%
＜4167＞ ココペリ 532700 121300 339.16% -7.13%
＜2752＞ フジオフード 141100 33300 323.72% -1.73%
＜9375＞ 近鉄エクス 97300 23960 306.09% 0.12%
＜3492＞ タカラレーベン 22580 5707.4 295.63% -1.54%
＜4114＞ 日触媒 230200 58840 291.23% 5.18%
＜8783＞ GFA 1170600 299400 290.98% 0.76%
＜5631＞ 日製鋼所 1218600 328400 271.07% 5.53%
<1488>* 大和Jリート 117750 36470 222.87% -0.22%
<2217> モロゾフ 20300 6340 220.19% 1.22%
<7013> IHI 3116100 977260 218.86% 5.37%
<6134>* FUJI 913100 290300 214.54% -0.24%
<5032> ANYCOLOR 866900 278560 211.21% 5.44%
<8530> 中京銀 109000 37480 190.82% -0.05%
<9504>* 中国電力 3059900 1125200 171.94% 2.69%
<1966> 高田工業所 153100 56560 170.69% 6.97%
<3105>* 日清紡HD 900600 337800 166.61% 2.26%
<7089> フォースタ 27300 10540 159.01% 7.84%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日本ピストンリング 水素エンジントラック開発プロジェクトへの参画 8/24 15:47
- 霞ヶ関キャピタル 販売用不動産(物流施設開発用地)の売却 8/24 15:44
- 新興市場銘柄ダイジェスト:シリコンスタは年初来高値、地域新聞社がストップ高 8/24 15:44
- フォースタートアップスは6日ぶりに反発、3分の2押しで調整一巡感あり『ひろしまユニコーン10』受託を好感 8/24 15:29
- シナネンHD、グループ会社のモビリティPLUSが「ダイチャリ」サービス開始5周年キャンペーンを実施 8/24 15:29