*16:03JST 出来高変化率ランキング（14時台）～大和Jリート、FUJIがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月24日 14:59 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3691＞ デジタルプラス 4055200 58120 6877.29% -0.61%

＜9360＞ 鈴与シンワ 106500 6440 1553.73% 22.88%

＜6378＞ 木村化工 998100 80520 1139.57% 6.24%

＜9213＞ セイファート 2231100 245020 810.58% -8.54%

＜4772＞ ストリームM 10032600 1140600 779.59% -7.38%

＜7711＞ 助川電気 485800 56660 757.39% 7.82%

＜9647＞ 協和コンサル 279000 46500 500.00% -9.13%

＜3940＞ ノムラシステム 25190900 4411660 471.01% -4.52%

＜9501＞ 東京電力HD 115465600 20597840 460.57% 9.96%

＜3851＞ 日本一S 151700 27340 454.86% 4.04%

＜6387＞ サムコ 140400 25720 445.88% 2.97%

＜7011＞ 三菱重 8906600 1824480 388.17% 6.85%

＜4220＞ リケンテクノス 630700 140480 348.96% 3.47%

＜4167＞ ココペリ 532700 121300 339.16% -7.13%

＜2752＞ フジオフード 141100 33300 323.72% -1.73%

＜9375＞ 近鉄エクス 97300 23960 306.09% 0.12%

＜3492＞ タカラレーベン 22580 5707.4 295.63% -1.54%

＜4114＞ 日触媒 230200 58840 291.23% 5.18%

＜8783＞ GFA 1170600 299400 290.98% 0.76%

＜5631＞ 日製鋼所 1218600 328400 271.07% 5.53%

<1488>* 大和Jリート 117750 36470 222.87% -0.22%

<2217> モロゾフ 20300 6340 220.19% 1.22%

<7013> IHI 3116100 977260 218.86% 5.37%

<6134>* FUJI 913100 290300 214.54% -0.24%

<5032> ANYCOLOR 866900 278560 211.21% 5.44%

<8530> 中京銀 109000 37480 190.82% -0.05%

<9504>* 中国電力 3059900 1125200 171.94% 2.69%

<1966> 高田工業所 153100 56560 170.69% 6.97%

<3105>* 日清紡HD 900600 337800 166.61% 2.26%

<7089> フォースタ 27300 10540 159.01% 7.84%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》