*08:28JST 8/24

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（28460、大阪比+70）

・SOX指数は上昇（2864.31、+20.95）

・米原油先物は上昇（93.74、+3.38）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（28452.75、-341.75）

・NYダウは下落（32909.59、-154.02）

・ナスダック総合指数は下落（12381.30、-0.27）

・1ドル＝136.60-70円

・VIX指数は上昇（24.11、+0.31）

・米長期金利は上昇

・国内コロナ感染者が急増

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・国債買いオペ

・石油製品価格調査（22日）

・南ア消費者物価指数（7月）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（8月）

・米耐久財受注（7月）

・米中古住宅販売成約指数（7月）

・独10年物国債入札

・米2年物変動利付国債と5年物国債入札

・ロシアによるウクライナ侵攻から半年

・アンゴラ総選挙

・エヌビディア、セールスフォース、スノーフレークなど決算発表《ST》