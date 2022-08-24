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8/24の強弱材料

2022年8月24日 08:28

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記事提供元：フィスコ

*08:28JST 8/24
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（28460、大阪比+70）
・SOX指数は上昇（2864.31、+20.95）
・米原油先物は上昇（93.74、+3.38）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（28452.75、-341.75）
・NYダウは下落（32909.59、-154.02）
・ナスダック総合指数は下落（12381.30、-0.27）
・1ドル＝136.60-70円
・VIX指数は上昇（24.11、+0.31）
・米長期金利は上昇
・国内コロナ感染者が急増
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・国債買いオペ
・石油製品価格調査（22日）
・南ア消費者物価指数（7月）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）（8月）
・米耐久財受注（7月）
・米中古住宅販売成約指数（7月）
・独10年物国債入札
・米2年物変動利付国債と5年物国債入札
・ロシアによるウクライナ侵攻から半年
・アンゴラ総選挙
・エヌビディア、セールスフォース、スノーフレークなど決算発表《ST》

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