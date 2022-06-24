ＢｅｅＸ　急反発、Google Cloudライセンス販売と自動監視サービスの提供開始／新興市場スナップショット

*13:50JST ＜4270＞ ＢｅｅＸ 1657 +126

急反発。Google Cloudライセンス販売と自動監視サービスの提供を開始すると発表している。Google Cloudライセンス販売を6％オフで提供するほか、Google Cloudの24時間365日の自動監視サービスをBeeXの監視システムを利用して提供する。これまで有人で実施していた監視サービスを自動化・無人化することで、低価格な監視サービスを提供できるとしている。《TY》