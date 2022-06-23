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三井松島HD 豪州・クイーンズランド州政府による石炭ロイヤルティ率改訂（引き上げ）の直接的影響なしと発表
記事提供元：フィスコ
*15:03JST 三井松島HD---豪州・クイーンズランド州政府による石炭ロイヤルティ率改訂（引き上げ）の直接的影響なしと発表
三井松島ホールディングス＜1518＞は22日、豪州・クイーンズランド州政府における石炭ロイヤルティ率の改訂（引き上げ）については直接的な影響はないと発表した。
2022年6月21日、豪州・クイーンズランド州政府は2022/23年度予算案において石炭ロイヤルティ率の改訂（引き上げ）を発表。同社グループが権益を保有するリデル炭鉱は豪州・ニューサウスウェールズ州に所在しているため、本改訂による同社グループへの直接的な影響はないとしている。《ST》
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