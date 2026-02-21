*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：対米投資『ガス発電』始動！注目株を一気見しましょ♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年2月19日14時に執筆

皆様、おはこんばんちは。衆院選を圧勝して株高に拍車をかけた自民党ですが、早速、高市首相の公式サイトから「かつての高市さんの熱い想いが込められたブログ」が全削除（隠滅？）。「やっぱり以前の自民党のままなのかな…」と少しばかり不安になる、さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや162回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜『人工ダイヤモンド』に続く対米投融資の巨大な波＞

2月18日、日本の対米投資第1号案件について両政府によって発表されましたね。1月の当コラムでも取り上げてきた「人工ダイヤモンド」関連株は、その後も人気化しており、わたしのブログで「今月の注目株」として選んだ3銘柄も、2週間程度で総計2倍以上の騰落率になりました。改めて「今、勢いのあるテーマなのだなー」と驚かされましたね(※お暇であればブログもどうぞ♪)。

また今週はその対米投資で発表された「ガス発電（LNG関連）」にも物色が加速してきています。そもそも「なぜ今、ガス発電なのか？」と問われれば、その答えは、世界中を席巻しているAI革命。生成AIを動かす巨大なデータセンターは、まさに電力の大食いモンスター。再生可能エネルギーだけでは賄いきれないこの膨大な需要を支えるため、高い発電効率を誇り、石炭火力に比べて環境負荷の低い「最新鋭のガス火力発電」が、米国でのインフラ投資の主役として再注目されているのです。ブルームバーグや各紙の報道によれば、高市首相の訪米を控え、日本の高度なLNG（液化天然ガス）技術を米国のエネルギー近代化に役立てる構想が具体化しつつあります。LNG船の建造から受入基地の建設、そして高効率タービンの供給に至るまで、日本企業が関与する経済規模は計り知れません。まさに「国策」という名の巨大な追い風が、今度はエネルギーセクターに吹き始めていますね…という訳で、今回はこのガス発電にちなんで、わたしが選んだ注目株を紹介していきまっす♪

＜代表的な株：巨大プロジェクトの「顔」となる企業群＞

まずは代表格から…世界規模のLNG権益を保有する三菱商事＜8058＞、LNG事業に強みありの三井物産＜8031＞、最新鋭のガスタービン技術と保守サービスを展開する東芝＜6502＞、米国の電力グリッドを支える日立製作所＜6501＞、発電機や送変電設備において世界トップレベルの技術を持つ三菱電機＜6503＞、LNG運搬船では三菱重工業＜7011＞、川崎重工業＜7012＞、商船三井＜9104＞、LNG受入基地や貯蔵タンクのIHI＜7013＞、日本最大の石油・天然ガス開発企業であるINPEX＜1605＞、そして米国でのエネルギー関連事業の拡大を図るソフトバンクグループ＜9984＞を挙げておきます。

＜注目の個別株：キラリと光る技術とニッチトップ＞

世界屈指のLNGプラントエンジニアリング企業の日揮HD＜1963＞ガスの精製や処理に必要な各種機器を提供している三菱化工機＜6331＞、LNGなどの低温・高圧環境で活躍する「キャンドモータポンプ」の帝国電機製作所＜6333＞、LNG船関連からは受注や修繕での寄与に期待される名村造船所＜7014＞、中小型船などの建造技術で定評のある内海造船＜7018＞、LNG運搬船の保有数を着実に増やしている明海グループ＜9115＞をピックアップ。さらにLNGなどの極低温下で使用される特殊バルブを手掛ける宮入バルブ製作所＜6495＞、発電所用バルブの老舗の岡野バルブ製造＜6492＞、LNGプラント向けバルブ製品の拡大が成長シナリオとなるキッツ＜6498＞は、時価総額の小ささもあって、しっかり今週動いてきていますね。

あとはLNG貯蔵タンクなどの大型鋼製タンクの設計・施工を手掛けるトーヨーカネツ<6369>、ガスパイプラインの内面塗装技術を持ち、腐食防止と効率的なガス輸送を支える関西ペイント<4613>をピックアップして締めたいと思います。ピシャリ♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

