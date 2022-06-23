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英語が「早すぎて分からない」という人必見! ネイティブの発音攻略法 (2)
前回に引き続き今回もネイティブの英語発音攻略法を「文字」で紹介しよう。今回取上げるのは「Reduction」と「Assimilation」である。
【前回は】英語が「早すぎて分からない」という人必見! ネイティブの発音攻略法 (1)
■Reduction
reductionは「縮小・削減・変形」などを表す単語である。he・his・him・her・haveなど「h」で始まる単語はセンテンスの中でアクセントが置かれない場合、このreductionが発生する。
どのように変化するか、以下がその例文である。
Ex;
・If he says yes I will. -> Ifee says yes I will
・Was he there yesterday？ -> Wuzzi there yesterday？
・I saw him here yesterday -> I saaim yesterday
・I told her about that -> I tolder about that
・What have we done ？ -> Wuhdawee done？
このreductionが発生すると「tell + her = teller」のように1つの単語になってしまう。とても単純なのだが、これらは聞きなれないと中々理解できないだろう。
■Assimilation
assimilationは「消化・同化・同化作用・融合」の意味の単語である。例えば「Don’t you？」というフレーズは「Doncha？」と1つの単語になる。他にも「What are you~」は「Whatcha」となる。以下にいくつかの例文を上げる
・Meet you -> meecha
・What are you doing？ -> whatcha doin？
・What are you talking about？ -> whatcha talkinbout？
・What have you been up to ？ -> whatcha beenup to？
・What do you think？ -> whatcha think？
・Do what you wanna do -> do whatcha wanna do
上記例文を見て既に気付いている方も多いだろう。「what you・what are you・what do you・what have you」は全て「whatcha」で発音される。「wanna」は「want to」のことであり、日常の会話ではこのように発音される。
今回の内容を一通りインプットしたら、後は実際の会話（音）を何度も聞いてその音に慣れること。そして自分でも使ってみる。言語の勉強というのはこれの繰り返しである。（記事：newpowersoul・記事一覧を見る）
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