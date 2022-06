英語が「早すぎて分からない」という人必見! ネイティブの発音攻略法 (1)

ネイティブの英語は早すぎて分からない、という人は多いだろう。それもそのはず。実際の日常会話では単語が省略されて発音されたり、サイレントな部分があったりする。それらは学校の授業では教わらないため、無理も無いだろう。今回は実際どのように発音されているのかを、「文字で」紹介しよう。

■should have, would have, could have

should have(~すべきだった)、would have(~だったろう)、could have(~できたかもしれない)の3つは日常会話では省略して発音される。学校の授業では以下のように教わったのではないだろうか。

・should’ve

・would’ve

・could’ve

スピーチや面接などのような状況であればこれでも良いのだが、日常の会話では更に省略されて以下のようになる。

・should’ve -> shouldah

・would’ve -> wudah

・could’ve -> kudah

例えば以下のように発音される。

I shouldah done this「やっておくべきだった」

■of

ofはそれ単独では「av」と発音されるが、日常会話では「a」と発音される。

Ex;

・cup of coffee -> cuhpahcoffee

・lot of stuff -> lotahstuhf

・kind of -> kinda

・sort of -> sorta

ofはそれ単独で使われることは無いため、テキストの最後が「~of」で終わらない限り、実際の会話で殆ど「av」と聞くことは無いだろう。

ネイティブの発音になれるのは、自分で発音できるようになることである。まずは何度も練習してみよう。そして今回の発音を意識して日常会話や映画・ドラマなど見ると良いだろう。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)