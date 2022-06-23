関連記事
6/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 6/23
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（26195、大阪比+95）
・VIX指数は低下（28.95、-1.24）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26149.55、-96.76）
・NYダウは下落（30483.13、-47.12）
・ナスダック総合指数は下落（11053.08、-16.22）
・1ドル＝136.10-20円
・SOX指数は下落（2619.71、-29.67）
・米原油先物は下落（106.19、-3.33）
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券売買契約（先週）
・製造業PMI（6月）
・百貨店売上高（5月）
・ホームポジション、坪田ラボ、ジャパンワランティサポートが新規上場
・日野自動車＜7205＞など定時株主総会
・独製造業PMI（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・英製造業PMI（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・フィリピン、インドネシア、トルコ、メキシコの各中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（1-3月）
・米製造業PMI（6月）
・米5年物インフレ連動国債の入札
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証
言
・米FRBがストレステスト結果公表
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・欧州連合（EU）首脳会議（24日まで）
・BRICS首脳会議
・米フェデックスなど決算発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、全国百貨店売上高、欧首脳会議など 6/23 06:30
- 6/22の強弱材料 6/22 08:23
- 今日の注目スケジュール：参院選公示、英消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数など 6/22 06:30
- 6/21の強弱材料 6/21 08:23
- 今日の注目スケジュール：9党党首討論会、米中古住宅販売件数、米クリーブランド連銀総裁が講演など 6/21 06:30