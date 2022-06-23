*08:31JST 6/23

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（26195、大阪比+95）

・VIX指数は低下（28.95、-1.24）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26149.55、-96.76）

・NYダウは下落（30483.13、-47.12）

・ナスダック総合指数は下落（11053.08、-16.22）

・1ドル＝136.10-20円

・SOX指数は下落（2619.71、-29.67）

・米原油先物は下落（106.19、-3.33）

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券売買契約（先週）

・製造業PMI（6月）

・百貨店売上高（5月）

・ホームポジション、坪田ラボ、ジャパンワランティサポートが新規上場

・日野自動車＜7205＞など定時株主総会

・独製造業PMI（6月）

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・英製造業PMI（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・フィリピン、インドネシア、トルコ、メキシコの各中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米経常収支（1-3月）

・米製造業PMI（6月）

・米5年物インフレ連動国債の入札

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証

言

・米FRBがストレステスト結果公表

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・欧州連合（EU）首脳会議（24日まで）

・BRICS首脳会議

・米フェデックスなど決算発表《ST》