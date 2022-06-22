*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、卸売業、石油・石炭製品、パルプ・紙なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほかゴム製品、電力・ガス業、輸送用機器、食料品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,059.26 ／ 2.03

2. ゴム製品 ／ 3,566.22 ／ 1.55

3. 電力・ガス業 ／ 372.6 ／ 1.23

4. 輸送用機器 ／ 3,409.12 ／ 1.09

5. 食料品 ／ 1,678.67 ／ 1.05

6. 小売業 ／ 1,230.52 ／ 0.62

7. 情報・通信業 ／ 4,634.25 ／ 0.43

8. 水産・農林業 ／ 497.65 ／ 0.31

9. 証券業 ／ 350.21 ／ 0.19

10. 不動産業 ／ 1,532.98 ／ 0.11

11. その他製品 ／ 3,641.57 ／ 0.07

12. 建設業 ／ 1,104.11 ／ 0.05

13. 銀行業 ／ 160.2 ／ -0.10

14. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,007.42 ／ -0.12

15. 保険業 ／ 1,311.38 ／ -0.23

16. 化学工業 ／ 1,960.86 ／ -0.29

17. 陸運業 ／ 1,775.52 ／ -0.32

18. 精密機器 ／ 9,273.32 ／ -0.34

19. サービス業 ／ 2,283.77 ／ -0.41

20. 鉄鋼 ／ 435.88 ／ -0.61

21. その他金融業 ／ 695.21 ／ -0.64

22. 金属製品 ／ 1,135.46 ／ -0.79

23. ガラス・土石製品 ／ 1,053.46 ／ -0.85

24. 繊維業 ／ 568.97 ／ -0.85

25. 電気機器 ／ 3,226.62 ／ -1.01

26. 機械 ／ 2,049. ／ -1.02

27. 非鉄金属 ／ 983.12 ／ -1.07

28. 空運業 ／ 198.04 ／ -1.21

29. パルプ・紙 ／ 444.12 ／ -1.42

30. 石油・石炭製品 ／ 1,180.57 ／ -1.96

31. 卸売業 ／ 1,983.96 ／ -2.34

32. 海運業 ／ 1,058.04 ／ -2.70

33. 鉱業 ／ 418.04 ／ -3.87《FA》