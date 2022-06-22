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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、卸売業、石油・石炭製品、パルプ・紙なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほかゴム製品、電力・ガス業、輸送用機器、食料品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,059.26 ／ 2.03
2. ゴム製品 ／ 3,566.22 ／ 1.55
3. 電力・ガス業 ／ 372.6 ／ 1.23
4. 輸送用機器 ／ 3,409.12 ／ 1.09
5. 食料品 ／ 1,678.67 ／ 1.05
6. 小売業 ／ 1,230.52 ／ 0.62
7. 情報・通信業 ／ 4,634.25 ／ 0.43
8. 水産・農林業 ／ 497.65 ／ 0.31
9. 証券業 ／ 350.21 ／ 0.19
10. 不動産業 ／ 1,532.98 ／ 0.11
11. その他製品 ／ 3,641.57 ／ 0.07
12. 建設業 ／ 1,104.11 ／ 0.05
13. 銀行業 ／ 160.2 ／ -0.10
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,007.42 ／ -0.12
15. 保険業 ／ 1,311.38 ／ -0.23
16. 化学工業 ／ 1,960.86 ／ -0.29
17. 陸運業 ／ 1,775.52 ／ -0.32
18. 精密機器 ／ 9,273.32 ／ -0.34
19. サービス業 ／ 2,283.77 ／ -0.41
20. 鉄鋼 ／ 435.88 ／ -0.61
21. その他金融業 ／ 695.21 ／ -0.64
22. 金属製品 ／ 1,135.46 ／ -0.79
23. ガラス・土石製品 ／ 1,053.46 ／ -0.85
24. 繊維業 ／ 568.97 ／ -0.85
25. 電気機器 ／ 3,226.62 ／ -1.01
26. 機械 ／ 2,049. ／ -1.02
27. 非鉄金属 ／ 983.12 ／ -1.07
28. 空運業 ／ 198.04 ／ -1.21
29. パルプ・紙 ／ 444.12 ／ -1.42
30. 石油・石炭製品 ／ 1,180.57 ／ -1.96
31. 卸売業 ／ 1,983.96 ／ -2.34
32. 海運業 ／ 1,058.04 ／ -2.70
33. 鉱業 ／ 418.04 ／ -3.87《FA》
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