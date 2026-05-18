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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1220円安の61825円
*07:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1220円安の61825円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.78円換算）で、東京エレク＜8031＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1220円安の61825円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は537.29ドル安の49526.17ドル、ナスダックは410.08ポイント安の26225.14で取引を終了した。米中首脳会談からサプライズなく失望感が優先し、寄り付き後、上昇。イラン戦争を巡る合意なく、戦争長期化懸念を受けた原油高、金利先高観もさらなる売り材料となり、終日軟調に推移した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円51銭まで下落後、158円84銭まで上昇し、158円77銭で引けた。米5月NY連銀製造業景気指数や4月鉱工業生産が予想を上回ったほか、イラン戦争長期化懸念に原油高で利上げを織り込み金利上昇に連れ、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1638ドルから1.1617ドルまで下落し、1.1624ドルで引けた。
15日のNY原油先物6月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋4.25ドル（＋4.20％）の105.42ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5081 849 20.0
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8733 908 11.6
0
4543 (TRUMY) テルモ 12.68 2013 91 4.7
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.88 2045 88 4.5
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4894 189 4.0
2
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.71 19643 -782 -3.8
3
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2434 -88.5 -3.5
1
4523 (ESAIY) Eisai Co 7.18 4560 -163 -3.4
5
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2445 -35.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.14 0.09 5668 4
5
8035 (TOELY) 住友商事 47.61 -0.31 7560 5
0
6758 (SONY.N) TDK 19.00 -0.59 3017 2
4
9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.35 2715 -
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.02 946 1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.46 0.71 4836 2
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.80 -0.70 5653 -9
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.09 4894 18
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.50 -1.21 7145 4
0
8001 (ITOCY) 丸紅 36.21 -338.47 575 -528
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.69 -0.17 6899 -1
3
8031 (MITSY) 東京エレク 160.48 -1.42 50962 67
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8733 90
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 -0.03 2577
3
9433 (KDDIY) 関西電力 7.36 -0.19 2337 3.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.01 0.05 1033 -102
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 0.10 1545 5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 46.39 -2.17 1841 -2.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.83 0.10 6297 -
4
6902 (DNZOY) ファナック 26.29 0.77 8349 12
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 25.04 -0.52 7952 1
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.61 0.07 2161
0
8411 (MFG.N) オリックス 36.65 -0.30 5819 4
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 16.00 0.12 25405 3
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 -0.02 5275 -
2
7741 (HOCPY) キヤノン 26.78 0.00 4252 2
1
6503 (MIELY) 三菱電機 81.11 -0.62 6439 2
3
6981 (MRAAY) 日東電工 18.74 -0.48 2976 17.
5
7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 0.35 7088 -6
3
6273 (SMCAY) SMC 21.48 -3.39 68212 33
2
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.08 377
2
6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -3.40 65735 83
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.68 0.00 1855 -7.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 36.97 -0.39 5870 2
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.44 -0.27 3245 2
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.71 12.11 19643 -78
2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.65 -0.18 3382 -
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.88 0.82 2045 8
8
8002 (MARUY) 三井物産 775.62 -2.51 6158 5
2
6723 (RNECY) ルネサス 11.66 -0.62 3703 5
6
6954 (FANUY) 京セラ 18.46 -0.24 2931 4
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.43 1.39 1622
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.14 -1.20 4151 1
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.04 -0.80 6516 3
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.80 -0.36 3112
2
6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 0.06 2636 6
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.38 0.26 1331 -
4
4543 (TRUMY) テルモ 12.68 0.50 2013 9
1
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.48 0.05 1505 22.
5
（時価総額上位50位、1ドル158.78円換
算）《AN》
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