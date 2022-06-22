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6/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 6/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26246.31、+475.09）
・NYダウは上昇（30530.25、+641.47）
・ナスダック総合指数は上昇（11069.30、+270.95）
・シカゴ日経先物は上昇（26440、大阪比+210）
・1ドル＝136.60-70円
・SOX指数は上昇（2649.37、+70.83）
・VIX指数は低下（30.19、-0.84）
・米原油先物は上昇（109.52、+1.53）
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月27、28日分）
・日銀営業毎旬報告（6月20日現在）
・スーパーマーケット売上高（5月）
・粗鋼生産（5月）
・石油製品価格（20日）
・国債買いオペ
・工作機械受注（5月）
・新生銀行＜8303＞、ホンダ＜7267＞、日立＜6501＞などが定時株主総会を開催
・参院選公示（投開票7月10日）
・NZ貿易収支（5月）
・英消費者物価指数（5月）
・英生産者物価産出指数（5月）
・独15年物国債入札
・南アフリカ消費者物価指数（5月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米2年物変動利付国債と20年物国債の入札
・カナダ消費者物価指数（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が上院銀行委員会で半期に1度の議会証
言《ST》
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