*08:23JST 6/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26246.31、+475.09）

・NYダウは上昇（30530.25、+641.47）

・ナスダック総合指数は上昇（11069.30、+270.95）

・シカゴ日経先物は上昇（26440、大阪比+210）

・1ドル＝136.60-70円

・SOX指数は上昇（2649.37、+70.83）

・VIX指数は低下（30.19、-0.84）

・米原油先物は上昇（109.52、+1.53）

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（4月27、28日分）

・日銀営業毎旬報告（6月20日現在）

・スーパーマーケット売上高（5月）

・粗鋼生産（5月）

・石油製品価格（20日）

・国債買いオペ

・工作機械受注（5月）

・新生銀行＜8303＞、ホンダ＜7267＞、日立＜6501＞などが定時株主総会を開催

・参院選公示（投開票7月10日）

・NZ貿易収支（5月）

・英消費者物価指数（5月）

・英生産者物価産出指数（5月）

・独15年物国債入札

・南アフリカ消費者物価指数（5月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米2年物変動利付国債と20年物国債の入札

・カナダ消費者物価指数（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が上院銀行委員会で半期に1度の議会証

言《ST》