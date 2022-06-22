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今日の注目スケジュール：参院選公示、英消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：参院選公示、英消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月27・28日分)
10:00 営業毎旬報告(6月20日現在、日本銀行)
10:00 ホンダ、SUBARU、日立、日本郵船が株主総会を開催
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超(日本銀行)
14:00 石油連盟が定例会見
15:00 工作機械受注(5月) 23.7％
15:15 LPガス協会が定例会見
参院選公示(投開票7月10日)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(5月) 5.84億NZドル
15:00 英・消費者物価コア指数(5月) 6.2％
15:00 英・生産者物価産出指数(5月) 14.0％
17:00 南ア・消費者物価指数(5月) 6.1％ 5.9％
21:30 加・消費者物価指数(5月) 6.8％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -21.1
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が上院銀行委員会で半期に1度の議会証言
米・シカゴ連銀総裁が講演
米・フィラデルフィア連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が講演
独・15年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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