ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：参院選公示、英消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数など

2022年6月22日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：参院選公示、英消費者物価コア指数、ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月27・28日分)
10:00　営業毎旬報告(6月20日現在、日本銀行)
10:00　ホンダ、SUBARU、日立、日本郵船が株主総会を開催
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超(日本銀行)
14:00　石油連盟が定例会見
15:00　工作機械受注(5月)　　23.7％
15:15　LPガス協会が定例会見


参院選公示(投開票7月10日)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(5月)　　5.84億NZドル
15:00　英・消費者物価コア指数(5月)　　6.2％
15:00　英・生産者物価産出指数(5月)　　14.0％
17:00　南ア・消費者物価指数(5月)　6.1％　5.9％
21:30　加・消費者物価指数(5月)　　6.8％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-21.1


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が上院銀行委員会で半期に1度の議会証言

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・フィラデルフィア連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が講演

独・15年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る