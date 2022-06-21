関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*15:36JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、不動産業、保険業、石油・石炭製品なども上昇。一方、下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 434.88 ／ 4.84
2. 空運業 ／ 200.46 ／ 3.12
3. 不動産業 ／ 1,531.31 ／ 3.03
4. 保険業 ／ 1,314.38 ／ 2.94
5. 石油・石炭製品 ／ 1,204.21 ／ 2.93
6. その他金融業 ／ 699.72 ／ 2.90
7. 機械 ／ 2,070.09 ／ 2.73
8. 海運業 ／ 1,087.35 ／ 2.63
9. ゴム製品 ／ 3,511.73 ／ 2.55
10. 電気機器 ／ 3,259.67 ／ 2.52
11. 証券業 ／ 349.54 ／ 2.49
12. サービス業 ／ 2,293.16 ／ 2.32
13. 卸売業 ／ 2,031.59 ／ 2.29
14. 精密機器 ／ 9,305.04 ／ 2.28
15. 銀行業 ／ 160.36 ／ 2.25
16. ガラス・土石製品 ／ 1,062.45 ／ 2.20
17. 繊維業 ／ 573.85 ／ 2.17
18. 輸送用機器 ／ 3,372.44 ／ 2.11
19. その他製品 ／ 3,639.12 ／ 2.10
20. 非鉄金属 ／ 993.8 ／ 1.95
21. パルプ・紙 ／ 450.54 ／ 1.94
22. 化学工業 ／ 1,966.6 ／ 1.85
23. 金属製品 ／ 1,144.5 ／ 1.82
24. 陸運業 ／ 1,781.14 ／ 1.76
25. 建設業 ／ 1,103.57 ／ 1.66
26. 情報・通信業 ／ 4,614.54 ／ 1.38
27. 水産・農林業 ／ 496.12 ／ 1.36
28. 医薬品 ／ 2,998.25 ／ 1.32
29. 鉄鋼 ／ 438.54 ／ 1.19
30. 小売業 ／ 1,222.93 ／ 0.88
31. 食料品 ／ 1,661.26 ／ 0.79
32. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,009.83 ／ 0.75
33. 電力・ガス業 ／ 368.09 ／ 0.64《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 6/21 15:10
- 日経平均大引け：前日比475.09円高の26246.31円 6/21 15:02
- 日経平均は542円高、後場の値幅はここまで160円程度 6/21 14:47
- 日経平均は622円高、7月10日投開票の参議院選挙が明日公示 6/21 14:21
- 日経平均VIは低下、株価大幅高で警戒感が後退 6/21 13:51