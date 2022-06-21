*15:36JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、不動産業、保険業、石油・石炭製品なども上昇。一方、下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 434.88 ／ 4.84

2. 空運業 ／ 200.46 ／ 3.12

3. 不動産業 ／ 1,531.31 ／ 3.03

4. 保険業 ／ 1,314.38 ／ 2.94

5. 石油・石炭製品 ／ 1,204.21 ／ 2.93

6. その他金融業 ／ 699.72 ／ 2.90

7. 機械 ／ 2,070.09 ／ 2.73

8. 海運業 ／ 1,087.35 ／ 2.63

9. ゴム製品 ／ 3,511.73 ／ 2.55

10. 電気機器 ／ 3,259.67 ／ 2.52

11. 証券業 ／ 349.54 ／ 2.49

12. サービス業 ／ 2,293.16 ／ 2.32

13. 卸売業 ／ 2,031.59 ／ 2.29

14. 精密機器 ／ 9,305.04 ／ 2.28

15. 銀行業 ／ 160.36 ／ 2.25

16. ガラス・土石製品 ／ 1,062.45 ／ 2.20

17. 繊維業 ／ 573.85 ／ 2.17

18. 輸送用機器 ／ 3,372.44 ／ 2.11

19. その他製品 ／ 3,639.12 ／ 2.10

20. 非鉄金属 ／ 993.8 ／ 1.95

21. パルプ・紙 ／ 450.54 ／ 1.94

22. 化学工業 ／ 1,966.6 ／ 1.85

23. 金属製品 ／ 1,144.5 ／ 1.82

24. 陸運業 ／ 1,781.14 ／ 1.76

25. 建設業 ／ 1,103.57 ／ 1.66

26. 情報・通信業 ／ 4,614.54 ／ 1.38

27. 水産・農林業 ／ 496.12 ／ 1.36

28. 医薬品 ／ 2,998.25 ／ 1.32

29. 鉄鋼 ／ 438.54 ／ 1.19

30. 小売業 ／ 1,222.93 ／ 0.88

31. 食料品 ／ 1,661.26 ／ 0.79

32. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,009.83 ／ 0.75

33. 電力・ガス業 ／ 368.09 ／ 0.64《FA》