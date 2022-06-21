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出来高変化率ランキング（13時台）～象印マホービン、Shinwaなどがランクイン
*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～象印マホービン、Shinwaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月21日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7965＞ 象印マホービン 520600 64780 703.64% 1%
＜2437＞ Shinwa 6182800 1293160 378.12% 14.27%
＜7901＞ マツモト 127000 27040 369.67% 14.36%
＜8256＞ プロルート 3344100 765000 337.14% -11.11%
＜8254＞ さいか屋 112800 27320 312.88% 8.61%
＜2436＞ 共同PR 55100 14620 276.88% 11.41%
＜6181＞ タメニー 5456900 1751740 211.51% 16.38%
＜7080＞ スポーツフィ 417100 142620 192.46% 3.8%
＜2998＞ クリアル 465000 160060 190.52% 14.45%
＜7359＞ 東京通信 1872600 840220 122.87% 4.02%
＜4596＞ 窪田製薬HD 14448900 6496440 122.41% -3.32%
＜3915＞ テラスカイ 106200 48900 117.18% 8.23%
＜9219＞ ギックス 104700 49040 113.50% 7.14%
＜3083＞* シーズメン 107100 50380 112.58% 4.69%
＜1473＞ DIAMトピ 106870 50952 109.75% 1.66%
＜8103＞* 明和産 314500 156820 100.55% 7.28%
＜3491＞ GA TECH 913400 45826000.00% 0.9932%
＜3482＞ ロードスター 699100 366580 90.71% 9.68%
＜9519＞ レノバ 8950300 4699300 90.46% 16.92%
＜6033＞* エクストリーム 49600 26340 88.31% 9.04%
<4199>* ワンプラ 117700 62620 87.96% 8.86%
<1518> 三井松島HD 2964600 1619940 83.01% 13.03%
<5930>* 文化シヤター 162900 89020 82.99% -0.62%
<6699>* ダイヤHD 154400 87600 76.26% 6.42%
<4461> 第一工業 80100 45820 74.81% -1.14%
<6444> サンデン 440400 256500 71.70% 2.95%
<3547>* 串カツ田中 49400 29280 68.72% 2.98%
<1979> 大気社 97200 57760 68.28% 1.63%
<5029> サークレイス 71600 43600 64.22% 8.91%
<4169>* エネチェンジ 14284900 8764080 62.99% 16.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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