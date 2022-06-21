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出来高変化率ランキング（13時台）～象印マホービン、Shinwaなどがランクイン

2022年6月21日 14:17

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記事提供元：フィスコ

*14:17JST 出来高変化率ランキング（13時台）～象印マホービン、Shinwaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月21日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7965＞ 象印マホービン　　 　520600 　64780　 703.64% 1%
＜2437＞ Shinwa　　　 　6182800 　1293160　 378.12% 14.27%
＜7901＞ マツモト　　　　　 　127000 　27040　 369.67% 14.36%
＜8256＞ プロルート　　　　 　3344100 　765000　 337.14% -11.11%
＜8254＞ さいか屋　　　　　 　112800 　27320　 312.88% 8.61%
＜2436＞ 共同PR　　　　　 　55100 　14620　 276.88% 11.41%
＜6181＞ タメニー　　　　　 　5456900 　1751740　 211.51% 16.38%
＜7080＞ スポーツフィ　　　 　417100 　142620　 192.46% 3.8%
＜2998＞ クリアル　　　　　 　465000 　160060　 190.52% 14.45%
＜7359＞ 東京通信　　　　　 　1872600 　840220　 122.87% 4.02%
＜4596＞ 窪田製薬HD　　　 　14448900 　6496440　 122.41% -3.32%
＜3915＞ テラスカイ　　　　 　106200 　48900　 117.18% 8.23%
＜9219＞ ギックス　　　　　 　104700 　49040　 113.50% 7.14%
＜3083＞* シーズメン　　　　 　107100 　50380　 112.58% 4.69%
＜1473＞ DIAMトピ　　　 　106870 　50952　 109.75% 1.66%
＜8103＞* 明和産　　　　　　 　314500 　156820　 100.55% 7.28%
＜3491＞ GA　TECH 　913400　 45826000.00% 0.9932%
＜3482＞ ロードスター　　　 　699100 　366580　 90.71% 9.68%
＜9519＞ レノバ　　　　　　 　8950300 　4699300　 90.46% 16.92%
＜6033＞* エクストリーム　　 　49600 　26340　 88.31% 9.04%
<4199>* ワンプラ　　　　　 　117700 　62620　 87.96% 8.86%
<1518> 三井松島HD　　　 　2964600 　1619940　 83.01% 13.03%
<5930>* 文化シヤター　　　 　162900 　89020　 82.99% -0.62%
<6699>* ダイヤHD　　　　 　154400 　87600　 76.26% 6.42%
<4461> 第一工業　　　　　 　80100 　45820　 74.81% -1.14%
<6444> サンデン　　　　　 　440400 　256500　 71.70% 2.95%
<3547>* 串カツ田中　　　　 　49400 　29280　 68.72% 2.98%
<1979> 大気社　　　　　　 　97200 　57760　 68.28% 1.63%
<5029> サークレイス　　　 　71600 　43600　 64.22% 8.91%
<4169>* エネチェンジ　　　 　14284900 　8764080　 62.99% 16.99%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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