関連記事
マーチャント・バンカーズグループのショッピングサイト「KENTEN×LaFan」が楽天市場で続々デイリーランキング上位を獲得
■アクセサリー、革製品などのブランド品がジャンル別の売れ筋人気上位に
マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)の子会社・株式会社ケンテンが同じく子会社の株式会社ラファンと協業して運営するショッピングサイト「KENTEN×lafan」の楽天市場サイトで、「KENTEN×lafan」が販売する商品が続々と商品ジャンル別の売れ筋人気上位にランキングされている。
「KENTEN×LaFan」は、2022年4月12日付で本店サイト(https://lafan.co.jp/)をグランドオープンした。この本店サイトとは別に出店する楽天市場では、日々、商品ジャンル別の売れ筋人気ランキングを発表しており、「KENTEN×LaFan」で販売する商品が、続々と上位にランキングされている。たとえば、
◆ブラスウォレットチェーン(クレージークラウド)は2022年5月30日ウォレットチェーン部門で第1位。
◆レザーウォレット ビルフォールド(クーデルカレザー)は6月1日メンズジュエリー・アクセサリー部門で第2位。
◆オットマン スツールSセット(NIPPONAIRE)は2022年6月4日インテリア・寝具・収納部門で第2位。6月8日インテリア・寝具・収納部門で第3位。
◆レザーウォレット ライセンスケース(クーデルカレザー)は6月13日メンズジュエリー・アクセサリー部門で第3位。
クレージークラウド、クーデルカレザー、NIPPONAIREは、それそれ、アクセサリー、革製品、家具のブランドで、1点1点職人が丁寧に作り上げ、「KENTEN×LaFan」で、お客様から高い満足を頂いている。「KENTEN×LaFan」では、ファンション性、機能性の高いバッグや雑貨、家具を中心に、食品や衛生用品など、生活必需品もご紹介し、引き続き、販売を強化していくとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【特集】株安許容度を高めている銘柄にアプローチ、市場区分再編の関連銘柄が浮上（2022/06/03）
・【特集】所有期間利回りで６月末配当権利付き銘柄から９％の高利回りの海運株（2022/06/06）
・【特集】投資採算割り負けで増配や自己株式取得の株式還元策付き銘柄に注目（2022/05/30）
・【特集】「攻め６分、守り４分」の好業績株の個別銘柄物色にフォーカス（2022/05/23）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- CYBERDYNEが出直る、脳波応用リハビリ機器のベンチャー企業と資本業務提携 6/21 10:59
- ティーガイアは「車中泊・キャンピングライフ」関連会社との提携など好感され反発 6/21 10:58
- 持田製薬は高脂血症治療剤の承認取得など好感され再び出直る 6/21 10:58
- And Doホールディングスが楽天銀行と銀行代理委託契約を結び「楽天銀行リバースモーゲージ」の取り扱いを開始 6/21 10:57
- 【話題株】東レ、日経平均採用銘柄の個別物色の流れに乗るか注目 6/21 10:56