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三菱重工業を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（20日10:01時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:27JST 三菱重工業を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（20日10:01時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つトヨタ自動車＜7203＞コール381回 8月 2,050円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ三菱重工業＜7011＞コール188回 7月 5,000円を逆張り、野村総合研究所＜4307＞コール65回 8月 3,850円を逆張りで買う動きなどが見られる。
上昇率上位は三菱重工業プット169回 7月 4,350円（+63.1%）、三菱重工業プット168回 7月 3,700円（+55.0%）、三菱重工業プット167回 7月 3,050円（+50.0%）、川崎重工業＜7012＞プット74回 7月 2,400円（+30.8%）、野村総合研究所プット58回 7月 3,500円（+30.6%）などとなっている。
（カイカ証券）《FA》
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