リンクバル　大幅に続伸、男女共同参画白書「20代男女の多数、配偶者や恋人いない」で思惑／新興市場スナップショット

*14:17JST ＜6046＞ リンクバル 249 +25

大幅に続伸。内閣府の男女共同参画白書で、20代女性の約5割、男性の約7割が「配偶者や恋人がいない」と答えたと報じられ、思惑から買われている。同白書によると、「これまでデートした人数」は「ゼロ」と答えた人が20代の独身男性で約4割に上ったという。報道を受け、イベントECサイト「machicon JAPAN」や恋活・婚活マッチングアプリ「CoupLink」などを手掛けるリンクバルが注目されているようだ。《ST》