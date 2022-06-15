*01:26JST NY外為：ドル高止まり、6月、7月FOMCでの0.75％の利上げ観測

NY外為市場でドルは高止まりとなった。市場は米連邦準備制度理事会（FRB）が6月、7月の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.75％の利上げに踏み切るとの見通しを強めた。ドル・円は134円98銭まで上昇し心理的節目である135円を試す展開が続いた。ユーロ・ドルは1.0469ドルから1.0407ドルまで下落。ポンド・ドルは1.1989ドルまで下落し2年ぶり安値を試す展開が続いた。

米10年債利回りは3.45％まで上昇。ダウは200ドル近く下げた。《KY》