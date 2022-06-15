関連記事
NY外為：ドル高止まり、6月、7月FOMCでの0.75％の利上げ観測
記事提供元：フィスコ
*01:26JST NY外為：ドル高止まり、6月、7月FOMCでの0.75％の利上げ観測
NY外為市場でドルは高止まりとなった。市場は米連邦準備制度理事会（FRB）が6月、7月の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.75％の利上げに踏み切るとの見通しを強めた。ドル・円は134円98銭まで上昇し心理的節目である135円を試す展開が続いた。ユーロ・ドルは1.0469ドルから1.0407ドルまで下落。ポンド・ドルは1.1989ドルまで下落し2年ぶり安値を試す展開が続いた。
米10年債利回りは3.45％まで上昇。ダウは200ドル近く下げた。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル・円135円試す、ドル買い再燃、米債利回り上昇に転じる、FOMC開始 6/15 00:26
- NY外為：ポンド・ドル2年ぶり安値、英景気減速懸念 6/14 23:38
- 【市場反応】米5月PPI、前年比で予想以上に鈍化、リスク回避後退、ドル買い一服 6/14 22:03
- 日経平均テクニカル:3日続落、下ヒゲ付き「三空」で反転示唆 6/14 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米引き締め加速の思惑でドル売り後退 6/14 17:25