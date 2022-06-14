*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、住友倉などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月14日 10:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1656＞ iS米債7 200615 22365.8 796.97% -2.07%

＜3475＞ グッドコムA 305900 53700 469.65% 7.16%

＜2620＞ iS米債13 46425 9453.2 391.1% -0.66%

＜3134＞ Hamee 238700 56020 326.1% -12.98%

＜4431＞ スマレジ 842200 203660 313.53% 16.38%

＜4880＞ セルソース 598300 150080 298.65% 7.7%

＜8079＞ 正栄食 81400 21640 276.16% -7.22%

＜7792＞ コラントッテ 120200 32360 271.45% -6.48%

＜1546＞ NYダウ30 34194 9231.8 270.39% -1.84%

＜8139＞ ナガホリ 308100 114460 169.18% -3.67%

＜1766＞ 東建コーポ 54500 21380 154.91% -11.52%

＜7095＞ MacbeeP 100400 42240 137.69% -8.62%

＜1571＞* 日経インバ 6507215 2744209 137.13% 2.08%

＜2220＞ 亀田菓 53800 24680 117.99% 3.62%

＜6815＞ ユニデンHD 113800 56260 102.28% 3.95%

＜2301＞ 学情 170400 86680 96.59% 0%

＜2569＞ 上場NSQA 397300 213692 85.92% -2.04%

＜4592＞* サンバイオ 558200 302360 84.61% -5.75%

＜4384＞ ラクスル 1479700 809800 82.72% -9.22%

＜4553＞ 東和薬品 136400 77700 75.55% -6.77%

<1597> MXSJリート 31940 18446 73.15% -2.13%

<4046> 大阪ソーダ 93800 54500 72.11% 3.11%

<3038> 神戸物産 2443500 1510620 61.75% -6.46%

<4194> ビジョナル 618200 384900 60.61% 5.22%

<1456>* 225ベア 32179 21594 49.02% 1.97%

<9303>* 住友倉 359700 241560 48.91% -5.99%

<1330>* 上場225 66940 46706 43.32% -2.16%

<2845>* 野村ナスH有 147380 103008 43.08% -2.1%

<4331> T＆Gニーズ 130200 92060 41.43% -8.45%

<3465>* ケイアイスター 204000 144800 40.88% -5.47%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》