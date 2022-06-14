ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、住友倉などがランクイン

2022年6月14日 10:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～サンバイオ、住友倉などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月14日　10:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1656＞ iS米債7　　　　 200615 　22365.8　 796.97% -2.07%
＜3475＞ グッドコムA　　　　305900 　53700　 469.65% 7.16%
＜2620＞ iS米債13　　　　46425 　9453.2　 391.1% -0.66%
＜3134＞ Hamee　　　　　238700 　56020　 326.1% -12.98%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　842200 　203660　 313.53% 16.38%
＜4880＞ セルソース　　　　　598300 　150080　 298.65% 7.7%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　81400 　21640　 276.16% -7.22%
＜7792＞ コラントッテ　　　　120200 　32360　 271.45% -6.48%
＜1546＞ NYダウ30　　　　34194 　9231.8　 270.39% -1.84%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　308100 　114460　 169.18% -3.67%
＜1766＞ 東建コーポ　　　　　54500 　21380　 154.91% -11.52%
＜7095＞ MacbeeP　　　100400 　42240　 137.69% -8.62%
＜1571＞* 日経インバ　　　　　6507215 　2744209　 137.13% 2.08%
＜2220＞ 亀田菓　　　　　　　53800 　24680　 117.99% 3.62%
＜6815＞ ユニデンHD　　　　113800 　56260　 102.28% 3.95%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　170400 　86680　 96.59% 0%
＜2569＞ 上場NSQA　　　　397300 　213692　 85.92% -2.04%
＜4592＞* サンバイオ　　　　　558200 　302360　 84.61% -5.75%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　1479700 　809800　 82.72% -9.22%
＜4553＞ 東和薬品　　　　　　136400 　77700　 75.55% -6.77%
<1597> MXSJリート　　　31940 　18446　 73.15% -2.13%
<4046> 大阪ソーダ　　　　　93800 　54500　 72.11% 3.11%
<3038> 神戸物産　　　　　　2443500 　1510620　 61.75% -6.46%
<4194> ビジョナル　　　　　618200 　384900　 60.61% 5.22%
<1456>* 225ベア　　　　　32179 　21594　 49.02% 1.97%
<9303>* 住友倉　　　　　　　359700 　241560　 48.91% -5.99%
<1330>* 上場225　　　　　66940 　46706　 43.32% -2.16%
<2845>* 野村ナスH有　　　　147380 　103008　 43.08% -2.1%
<4331> T＆Gニーズ　　　　130200 　92060　 41.43% -8.45%
<3465>* ケイアイスター　　　204000 　144800　 40.88% -5.47%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る