関連記事
6/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 6/14
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（120.93、+0.26）
・米国景気は拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・日経平均は下落（26987.44、-836.85）
・NYダウは下落（30516.74、-876.05）
・ナスダック総合指数は下落（10809.22、-530.80）
・シカゴ日経先物は下落（26375、大阪比-465）
・1ドル＝134.40-50円
・SOX指数は下落（2673.00、-158.97）
・VIX指数は上昇（34.02、+6.27）
・米長期金利は上昇
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀営業毎旬報告（6月10日現在）
・鉱工業生産確報（4月）
・財務省政策評価懇談会
・インド卸売物価（5月）
・英失業率（5月）
・英ILO失業率（3カ月）（4月）
・独消費者物価指数（5月）
・独ZEW期待指数（6月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（4月）
・印貿易収支（5月、15日までに）
・米生産者物価コア指数（5月）
・レッドブック米週刊小売売上高（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（15日まで）
・米中間選挙予備選（メーン、ノースダコタ、ネバダ、サウスカロライナ州）
・独2年債入札
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：英失業率、米生産者物価コア指数、米中間選挙予備選など 6/14 06:30
- 6/13の強弱材料 6/13 08:17
- 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、ブ週次景気動向調査、印・消費者物価指数など 6/13 06:30
- 6/10の強弱材料 6/10 08:23
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、露ロシア中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数など 6/10 06:30