*08:51JST 6/14

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（120.93、+0.26）

・米国景気は拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・日経平均は下落（26987.44、-836.85）

・NYダウは下落（30516.74、-876.05）

・ナスダック総合指数は下落（10809.22、-530.80）

・シカゴ日経先物は下落（26375、大阪比-465）

・1ドル＝134.40-50円

・SOX指数は下落（2673.00、-158.97）

・VIX指数は上昇（34.02、+6.27）

・米長期金利は上昇

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀営業毎旬報告（6月10日現在）

・鉱工業生産確報（4月）

・財務省政策評価懇談会

・インド卸売物価（5月）

・英失業率（5月）

・英ILO失業率（3カ月）（4月）

・独消費者物価指数（5月）

・独ZEW期待指数（6月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（4月）

・印貿易収支（5月、15日までに）

・米生産者物価コア指数（5月）

・レッドブック米週刊小売売上高（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（15日まで）

・米中間選挙予備選（メーン、ノースダコタ、ネバダ、サウスカロライナ州）

・独2年債入札

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》