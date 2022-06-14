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リーボック×マウンテンリサーチ新作スニーカー“クリケット”着想のシュータン付き「クラブシー」

2022年6月14日 07:48

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記事提供元：ファッションプレス

　リーボック(Reebok)とマウンテンリサーチ(MOUNTAIN RESEARCH)のコラボレーションによる新作メンズスニーカー「リーボック　マウンテンリサーチ クラブシー ミッド ツー(Reebok x Mountain Research CLUB C MIDⅡ)」が登場。2022年6月17日(金)より、リーボックストア 渋谷をはじめとする取り扱い店舗にて販売される。

■着脱可能なシュータンが特徴

　リーボックとマウンテンリサーチのコラボレーション第4弾となる新作は、1980年代のテニスクラブから着想を得たリーボックのスニーカー「クラブシー ミッド ツー」がベースだ。「クラブシー」のパンチングフォームをベースに、クリケットシューズのプロテクター“パッツ”から着想した存在感あふれるシュータンを配した。

　シュータンは着脱できる仕様になっており、「マウンテンリサーチ」のロゴ＆デザインが入ったタイプと、“HOLIDAYS IN THE MOUNTAIN”の文字がプリントされたタイプの2パターンが用意されている。

■柔らかな履き心地のレザースニーカー

　アッパーには、柔らかなプレミアムグレインレザーを使用。ユニークなシルエットのシューズでありながら、履きやすさも兼ね備えている。

【詳細】
「リーボック　マウンテンリサーチ クラブシー ミッド ツー」
発売日：2022年6月17日(金)
販売店舗：リーボックストア 渋谷、リーボック クラシックストア(原宿HEP FIVE名古屋みなとアクルス)、リーボック オンラインショップ、ZOZOTOWN、BILLY’S ENTmita sneakersUNDEFEATED
※「.....Research GENERAL STORE」のオンラインストア(実店舗での発売は無し)にて6月10日(金)より先行販売
サイズ：24.0cm～29.0cm
自店販売価格：17,000円

【問い合わせ先】
リーボック アディダスお客様窓口
TEL：0570-033-033(電話受付 平日9:30～18:00)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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