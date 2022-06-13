*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SMAM、上場米国がランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月13日 14:34 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE 42689 2685.2 1489.79% -1.29%

＜2315＞ CAICAD 10609200 736380 1340.72% 9.03%

＜2345＞ クシム 4654000 354440 1213.06% 2.04%

＜3903＞ gumi 8884800 895580 892.07% 12.26%

＜3031＞ ラクーンHD 2223800 237440 836.57% 13.31%

＜2632＞ MXナスヘ有 107809 11817.4 812.29% -5.95%

＜6966＞ 三井ハイテク 6079700 683300 789.76% -12.28%

＜8783＞ GFA 3364100 434120 674.92% -2.38%

＜2040＞ NYダウブル 26969 3957.4 581.48% -7.72%

＜6094＞ フリークHD 226700 34780 551.81% 9.79%

＜2845＞ 野村ナスH有 252030 45166 458.01% -5.99%

＜2621＞ iS米20H 173595 31189 456.59% -0.94%

＜1398＞* SMAM 49030 10248 378.43% -1.26%

＜2842＞ IFナス100ベア 41607 9438.4 340.83% 7.05%

＜6067＞ インパクト 137000 31220 338.82% -8.97%

＜6618＞ 大泉製 1189100 280020 324.65% 9.2%

＜4384＞ ラクスル 1910700 472220 304.62% -22.47%

＜1482＞ iシェアーズ 478692 119909 299.21% -1.13%

＜4347＞ ブロメディア 150900 39620 280.87% -2.15%

＜5704＞ JMC 159300 43020 270.29% 1.43%

<1563> マザーズコア 104990 29669.8 253.86% -7.66%

<3686> DLE 894400 260080 243.89% 0%

<3747> インタートレ 284100 82980 242.37% -2.1%

<1547>* 上場米国 244550 71558 241.75% -3.62%

<2585> ライフドリンクC 249600 76140 227.82% 4.01%

<3936> グローバルW 2497000 767220 225.46% 2.29%

<7952> 河合楽器 67800 21800 211.01% -4.21%

<1944> きんでん 616000 199220 209.21% 0.92%

<9692> シーイーシー 268000 86860 208.54% -9.43%

<1326> SPDRゴール 18653 6087.8 206.40% 1.93%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》