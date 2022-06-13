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出来高変化率ランキング（14時台）～SMAM、上場米国がランクイン

2022年6月13日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～SMAM、上場米国がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月13日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　42689 　2685.2　 1489.79% -1.29%
＜2315＞ CAICAD　　　 　10609200 　736380　 1340.72% 9.03%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　4654000 　354440　 1213.06% 2.04%
＜3903＞ gumi　　　　　 　8884800 　895580　 892.07% 12.26%
＜3031＞ ラクーンHD　　　 　2223800 　237440　 836.57% 13.31%
＜2632＞ MXナスヘ有　　　 　107809 　11817.4　 812.29% -5.95%
＜6966＞ 三井ハイテク　　　 　6079700 　683300　 789.76% -12.28%
＜8783＞ GFA　　　　　　 　3364100 　434120　 674.92% -2.38%
＜2040＞ NYダウブル　　　 　26969 　3957.4　 581.48% -7.72%
＜6094＞ フリークHD　　　 　226700 　34780　 551.81% 9.79%
＜2845＞ 野村ナスH有　　　 　252030 　45166　 458.01% -5.99%
＜2621＞ iS米20H　　　 　173595 　31189　 456.59% -0.94%
＜1398＞* SMAM　　　　　 　49030 　10248　 378.43% -1.26%
＜2842＞ IFナス100ベア 　41607 　9438.4　 340.83% 7.05%
＜6067＞ インパクト　　　　 　137000 　31220　 338.82% -8.97%
＜6618＞ 大泉製　　　　　　 　1189100 　280020　 324.65% 9.2%
＜4384＞ ラクスル　　　　　 　1910700 　472220　 304.62% -22.47%
＜1482＞ iシェアーズ　　　 　478692 　119909　 299.21% -1.13%
＜4347＞ ブロメディア　　　 　150900 　39620　 280.87% -2.15%
＜5704＞ JMC　　　　　　 　159300 　43020　 270.29% 1.43%
<1563> マザーズコア　　　 　104990 　29669.8　 253.86% -7.66%
<3686> DLE　　　　　　 　894400 　260080　 243.89% 0%
<3747> インタートレ　　　 　284100 　82980　 242.37% -2.1%
<1547>* 上場米国　　　　　 　244550 　71558　 241.75% -3.62%
<2585> ライフドリンクC　 　249600 　76140　 227.82% 4.01%
<3936> グローバルW　　　 　2497000 　767220　 225.46% 2.29%
<7952> 河合楽器　　　　　 　67800 　21800　 211.01% -4.21%
<1944> きんでん　　　　　 　616000 　199220　 209.21% 0.92%
<9692> シーイーシー　　　 　268000 　86860　 208.54% -9.43%
<1326> SPDRゴール　　 　18653 　6087.8　 206.40% 1.93%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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