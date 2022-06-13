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鳥貴族ＨＤ 急伸、5-7月期営業黒字転換見通しなど順調な収益回復を好感
記事提供元：フィスコ
*14:25JST 鳥貴族ＨＤ---急伸、5-7月期営業黒字転換見通しなど順調な収益回復を好感
鳥貴族ＨＤ＜3193＞は急伸。先週末に第3四半期決算を発表。未定としていた通期見通しも公表している。第3四半期累計営業損益は25.8億円の赤字で、ほぼ前年同期並みの赤字水準だった。一方、通期予想は22.3億円の赤字で5-7月期は黒字転換を見込んでいる。助成金収入により経常損益は21.6億円の黒字予想で、前期比24.8億円の損益改善。順調な収益回復を確認できたほか、今後は前年ハードルが低い6月や7月の月次動向に対する期待も高まる方向へ。《YN》
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