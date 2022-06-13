３Ｄマトリクス　朝高後マイナス転換、22年4月期の純損益予想を上方修正、円安で為替差益8.99億円計上／新興市場スナップショット

*10:02JST ＜7777＞ ３Ｄマトリクス 334 -7

朝高後、マイナス転換。22年4月期の営業損益を従来予想の26.58億円の赤字から27.36億円の赤字（前期実績26.48億円の赤字）に下方修正する一方、純損益を従来予想の28.81億円の赤字から18.94億円の赤字（同20.12億円の赤字）に上方修正している。為替相場の変動に伴う円安などの影響を受け、8.99億円の為替差益を営業外収益として計上するため。また、固定資産の減損処理で0.92億円の特別損失を計上する。《ST》