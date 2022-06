中四国最大級の野外音楽フェス「モンスターバッシュ 2022」香川・国営讃岐まんのう公園で

中四国最大級の野外音楽フェスティバル「モンスターバッシュ 2022(MONSTER baSH 2022)」通称“モンバス”が、2022年8月20日(土)と8月21日(日)の2日間、香川県・国営讃岐まんのう公園で開催される。

■野外音楽フェス“モンバス”とは

2000年にスタートした中四国最大級の野外ロックフェスティバル「モンスターバッシュ」が、2020年・2021年の開催中止を乗り越え、3年ぶりにカムバック。木々や花々が彩りを添える広大な芝生エリアに設置される「空海」と「龍神」の2ステージで、四国の音楽シーンを盛り上げる。

■注目の出演アーティスト

出演者には、自身最大規模の全国ライブツアーを開催するVaundy(バウンディ)や、2023年での解散を発表しているBiSH(ビッシュ)、アニメ『よふかしのうた』OP&ED曲を担当することで話題のCreepy Nuts(クリーピーナッツ)のほか、緑黄色社会、スキマスイッチ、yama(ヤマ)ら豪華アーティストがラインナップ。

■出演者一覧

■8月20日(土)出演アーティスト

04 Limited Sazabys / 10-FEET / DJ 石毛 & ノブ (the telephones) / Dragon Ash / フレデリック / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / Hump Back / 神はサイコロを振らない / KEYTALK / 古墳シスターズ / MONGOL800 / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / ORANGE RANGE / Rei / SHANK (Acoustic Set) / 菅原卓郎 SESSION2022 / 四星球 / 打首獄門同好会 / UVERworld / WANIMA / ヤバイ Tシャツ屋さん / yama / 夜の本気ダンス / 女王蜂

■8月21日(日)出演アーティスト

秋山黄色 / BiS / BiSH / BLUE ENCOUNT / Creepy Nuts / FUNKY MONKEY BΛBY'S / go!go!vanillas / LONGMAN / マカロニえんぴつ / 真心ブラザーズ / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / Novelbright / 小田和正 / 緑黄色社会 / Saucy Dog / SHE'S / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / スキマスイッチ / sumika / SUPER BEAVER / 竹原ピストル / Taku Muramatsu four color sessions / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy

■開催概要

野外ロックフェスティバル「モンスターバッシュ 2022」

開催日:2022年8月20日(土)・21日(日) OPEN 9:00/START 11:00予定

会場:国営讃岐まんのう公園

住所:香川県仲多度郡まんのう町

※雨天決行・荒天中止。

■チケット情報

ファミリーマート先行受付:6月9日(木)~6月19日(日)23:59

価格:1日券 10,000円

※1日券のみの販売。通し券はなし。

※入園料・消費税込み。

※未就学児無料(保護者同伴必須)

※モンバスシート付き。

※チケット詳細は公式サイト(https://www.monsterbash.jp/)を確認。