ニードルズ×“セカオワ”率いるエンド・オブ・ザ・ワールド、蝶＆カメレオン刺繍のトラックジャケットなど

ニードルズ(NEEDLES)は、バンド・SEKAI NO OWARIが展開するエンド・オブ・ザ・ワールド(END OF THE WORLD)とコラボレーション。トラックジャケットなどのアイテムを、2022年6月11日(土)にネペンテス 東京にて発売する。

■ネオングリーンのアクセントを効かせたトラックジャケットなど

SEKAI NO OWARI率いるエンド・オブ・ザ・ワールドは、グローバルでの活動を見据え、新たな音楽的アプローチを目的とするプロジェクト。ニードルズとタッグを組み、トラックジャケットやパンツ、Tシャツ、ヘアバンドを展開する。

■村上隆の“カメレオン”モチーフを刺繍

コラボレーションウェアは、ネオングリーンのラインやモチーフが目を引くデザイン。ニードルズのアイコニックなパピヨンモチーフに加え、現代アーティスト・村上隆が手がけたエンド・オブ・ザ・ワールドの“カメレオン”モチーフの刺繍を施し、さりげない遊び心を効かせている。

【詳細】

ニードルズ×エンド・オブ・ザ・ワールド

発売日:2022年6月11日(土) 11:00

展開場所:ネペンテス 東京

住所:東京都渋谷区神宮前5-44-1

TEL:03-3400-7227

・トラックジャケット(S~XL) 29,700円

・トラックパンツ(XS~XL) 25,300円

・クルーネックTシャツ(XS~XL) 11,000円 ※ブラック、ホワイトの2色展開

・ヘッドバンド 5,500円

※予約・取り置き不可。

※商品の購入は1アイテムにつき1点まで。

※整理券配布のうえ、販売開始時間を繰り上げる場合あり。