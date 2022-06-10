*17:10JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は149円57銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円58銭 高値149円65銭 安値149円53銭 引け149円57銭

売買高総計2881枚

2年 437回 -0.080％

5年 151回 -0.005％

10年 366回 0.250％

20年 180回 0.785％

債券先物6月限は、149円58銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇にともなう売りが先行し、149円53銭まで下げた。その後、前日の欧米株安を受けた日経平均株価の下落や日銀の指し値オペ継続に買いがいったん強まり、149円65銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は2.82％、10年債は3.03％、30年債は3.15％近辺で推移。

債券利回りはまちまち。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.41％、英国債は2.31％、オーストラリア10年債は3.66％、NZ10年債は3.90％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・5月消費者物価指数（前年比予想：+8.3％、4月：+8.3％）

・21:30 カナダ・5月失業率（予想：5.2％、4月：5.2％）

・23:00 米・6月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：58.1、5月：58.4）

・03:00 米・5月財政収支（予想：-1365億ドル、21年5月：-1319.53億ドル）《KK》