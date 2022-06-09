ANYCOLORは上場2日目に4810円(公開価格の3.1倍)で初値、一時ストップ高まで上げる

■VTuber関連ビジネスを行い高成長の期待

上場2日目のANYCOLOR(エニーカラー)<5032>(東証グロース)は6月9日、買い気配を上げて午前10時8分に4810円(公開価格1530円の3.1倍)で売買が成立し初値をつけた。その後一時ストップ高の5510円(同3.6倍)まで上げる場面があった。

VTuber(バーチャルYouTuberの略)関連ビジネス「にじさんじ」を主軸事業とし、設立は2017年05月。現在、「にじさんじ」は約150名のVTuberが所属するVTuberグループになっているとする。また、2019年からは海外でもVTuberビジネスを展開しており、現在は英語圏及び中国を中心に事業展開をしているという。

業績見通し(2022年4月期・個別、会社発表)は、売上高が132.59億円(前期比73.6%増)、営業利益が37.85億円(同160.7%増)、経常利益は37.53億円(同158.6%増)当期純利益は24.97億円(同166.4%増)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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