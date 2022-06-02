ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：米ADP全米雇用報告、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など

2022年6月2日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米ADP全米雇用報告、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネタリーベース(5月)　　6.6％
10:00　営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)
10:30　安達日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会であいさつ、同記者会見


ファストリが5月分の国内ユニクロ売上推移速報を発表


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(4月)　88.50億豪ドル　93.14億豪ドル
15:30　スイス・消費者物価指数(5月)　　2.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(5月)　　1.62％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月)　　36.8％
21:00　ブ・GDP(1-3月)　　1.6％
21:15　米・ADP全米雇用報告(5月)　29.5万人　24.7万人
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21万件
23:00　米・製造業受注(4月)　0.7％　2.2％


米・クリーブランド連銀総裁が講演

「OPECプラス」閣僚級会合

英・株式市場は祝日のため休場(バンクホリデー)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る