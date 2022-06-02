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今日の注目スケジュール：米ADP全米雇用報告、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米ADP全米雇用報告、米製造業受注、「OPECプラス」閣僚級会合など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネタリーベース(5月) 6.6％
10:00 営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)
10:30 安達日銀審議委員が札幌市金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
ファストリが5月分の国内ユニクロ売上推移速報を発表
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(4月) 88.50億豪ドル 93.14億豪ドル
15:30 スイス・消費者物価指数(5月) 2.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(5月) 1.62％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月) 36.8％
21:00 ブ・GDP(1-3月) 1.6％
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 29.5万人 24.7万人
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21万件
23:00 米・製造業受注(4月) 0.7％ 2.2％
米・クリーブランド連銀総裁が講演
「OPECプラス」閣僚級会合
英・株式市場は祝日のため休場(バンクホリデー)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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