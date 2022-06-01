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NY為替：【市場反応】カナダ中銀、対円でカナダドル買い優勢
記事提供元：フィスコ
*23:32JST NY為替：【市場反応】カナダ中銀、対円でカナダドル買い優勢
日本時間1日午後11時、カナダ中銀は政策金利(翌日物貸出金利)を0.50ポイント引き上げ、1.50％とすることを発表した。市場の予想通りだった。引き続き「金利はさらなる上昇が必要」などのコメントも。
発表後、ドル・カナダドルは1.2609加ドルから1.2648加ドルで上下した後、ドル買い優勢気味。カナダドル・円は102円50銭から102円88銭まで上昇している。
【金融政策】
・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を0.50ポイント引き上げ1.50％に決定《KK》
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