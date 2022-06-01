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1日の日本国債市場概況：債券先物は149円76銭で取引終了
*15:28JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は149円76銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円59銭 高値149円76銭 安値149円56銭 引け149円76銭
売買高総計18507枚
2年 436回 -0.079％
5年 151回 -0.005％
10年 366回 0.236％
20年 180回 0.761％
1日の債券先物6月限は、弱含み。149円80銭で取引を開始し、149円83銭まで買われた後、149円65銭まで下落し、149円65銭で取引を終えた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的に甘くなった。
＜米国債概況＞
米国債利回りは、下げ渋り。2年債は2.58％近辺、5年債は2.84％近辺、10年債は2.87％近辺、30年債は3.06％近辺で推移。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.12％、英国債は2.10％、オーストラリア10年債は3.42％、NZ10年債は3.62％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 ユーロ圏・5月製造業PMI改定値（予想：54.4、速報値：54.4）
・17:30 英・5月製造業PMI改定値（予想：54.6、速報値：54.6）
・18:00 ユーロ圏・4月失業率（予想：6.8％、3月：6.8％）
・22:45 米・5月製造業PMI改定値（予想：57.5、速報値：57.5）
・23:00 カナダ中銀が政策金利発表（0.50％引き上げ予想）
・23:00 米・5月ISM製造業景況指数（予想：55.0、4月：55.4）
・23:00 米・4月JOLT求人件数（予想：1140.0万件、3月：1154.9万件）
・23:00 米・4月建設支出（前月比予想：+0.6％、3月：+0.1％）
・24:30 ウィリアムズNY連銀総裁あいさつ
・02:00 ブラード米セントルイス連銀総裁討論会参加（経済と政策の見通し）
・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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