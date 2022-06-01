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タカトリ　急伸ストップ高買い気配、業績インパクト強まる大口受注獲得

2022年6月1日 14:27

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記事提供元：フィスコ

*14:27JST タカトリ---急伸ストップ高買い気配、業績インパクト強まる大口受注獲得
タカトリ＜6338＞は急伸ストップ高買い気配。パワー半導体向けSic材料切断加工装置の大口受注を獲得したと前日に発表。受注金額は80億4400万円で、受注先は海外企業のもよう。23年9月期、及び24年9月期上半期に売上計上されるようだ。1月から大口受注獲得の報告が相次いでいるが、今回の受注規模は極めて高水準となり、業績インパクトは大きいとの期待につながっている。なお、22年9月期の売上計画は80億円である。《YN》

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