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フジミインコ　急伸、今期の2ケタ営業増益・増配見通しを好感

2022年6月1日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST フジミインコ---急伸、今期の2ケタ営業増益・増配見通しを好感
フジミインコ＜5384＞は急伸。サイバー攻撃の影響によって遅れていた22年3月期決算を前日に発表。営業利益は121億円で前期比57.9％増益、第3四半期決算時の上方修正水準で着地。期末配当金は従来計画95円に対して100円の実施へ。また、23年3月期営業利益は135億円で同11.9％増の見通し、年間配当金は前期比15円増の200円を計画。サーバー向けなどに半導体需要は根強く、堅調な販売推移が継続すると見込んでいる。《YN》

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