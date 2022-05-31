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欧州為替：【市場反応】米・5月シカゴPMI、ドル買い強まる

2022年5月31日 22:51

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記事提供元：フィスコ

*22:51JST 欧州為替：【市場反応】米・5月シカゴPMI、ドル買い強まる
　日本時間31日午後10時45分に発表された米・5月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)は予想を上回り、60.3となった。


　発表後、ドル・円は128円71銭から128円75銭まで上昇し、ユーロ・ドルは1.0708ドルから1.0702ドルまで下落しており、ドル買いが強まっている。

【経済指標】
・米・5月シカゴ購買部協会景気指数：60.3（予想：55.0、4月：56.4）《KK》

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