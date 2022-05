「carry = 運ぶ」だけでは英語は話せない？ コアで覚える英語 (36)

コアで覚える英語36回目は「carry」を取り上げる。多くの人が「carry = 運ぶ」と覚えているのではないだろうか。実は「carry」は運ぶ以外にも広範囲な意味で使用されるため、訳語に頼ると使いこなすことは難しい。「carry」のコアを詳しく見ていこう。

■carryのコア

「carry」のコアは、「何かを身に付けて運ぶ」であり、運ぶ過程(様子)に焦点がある。運ぶものは物理的な物だけでなく「事」も対象となる点がポイントである。

■運ぶ以外の意味1: 物以外の形のないものを持って行く・所持する

そのコアから物以外のものを運ぶ・伝える・何かを所持するという意味になる。

・What did carry this pandemic to us?「このパンデミックをもたらしたものは何か?」

・People don’t carry much money nowadays.「最近お金を持ち歩く人は少ない」

・He carried a gun at the time.「彼は銃を所持していた」

■運ぶ以外の意味2: 責任などを負う・(思い意味などを)含む

「何か物事を身に付けて運ぶ」というコアから、責任など負う・意味を含むといった意味に転ずる。

・Having a great power will carry great responsibility.

・The announcement that the chairman of the Board made carried great weight with us.

■運ぶ以外の意味3: ~を押し進める

物事が何かをある地点まで進めるという意味に転じる。

・Hard work carried her to the top of the fashion industry.「その働きぶりで彼女はファッション業界のトップにのし上がった」

■運ぶ以外の意味4: (ニュース・新聞などが)記事を報じる・載せる

情報なども運ばれるものの対象になる。

・The news was carried on the mainstream.「そのニュースは世間に報じられた」

よく受動態で使われる。覚えておこう。

■運ぶ以外の意味5: 〈女性・雌の動物が〉〈子を〉はらんでいる.

「身に着けて運んでいる」というコアから子どもを運んでいる、つまり妊娠しているという意味になる。

・She’s carrying her baby「妊娠中」

■フレーズで覚える

最後に頻繁に使われるフレーズを紹介する。

・carry away「夢中になる」

I was so carried away by Otani’s play「大谷のプレーに夢中になった」

carry awayには「~をさらってゆく」という意味がある。「自分の意識をさらわれる」つまり「夢中になる」という意味に発展すると解釈できる。

・carry on「進める・続ける」

We must carry on samurai sprit.「侍スピリットを持ち続けなければならない」

「carry」のようなさまざまな意味に転じる単語こそコアイメージで覚えたい。全ての意味を訳語で覚えるのは困難である。コアイメージが分かれば会話の中で日本語に訳する必要は無くなるだろう。まさしくそれが英語脳になるということである。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)