「pass」のホントの意味は? コアで覚える英語 (35)

コアで覚える英語第35回は「pass」を紹介する。日本語でも「用事をパスする」「試験をパスする」などのように使われるお馴染みの単語である。それは英語でも共通しているが、コアを覚えることでより広範囲な意味になり「pass」を有効に使うことができる。今回の記事でしっかりマスターして頂きたい。

■passのコア

passのコアは「通過する」である。日本語での「パス」と概ね同様である。ポイントは物理的な通過だけでなく「時間的」「心理的」な通過、さらに「変化」へ意味が転じる点である。

■さまざまな使い方

以下の例文はpassの訳がどれも異なっているが、そのコアは共通しているのがお分かりいただけるだろう。

●1. 物理的な通過

・A car passed behind me.「車が後ろを通った」

・The rainstorm will pass tonight.「今夜は暴風となるだろう」

・The Mississippi River passes through New Orleans and flows into the Gulf of Mexico.「ミシシッピ川はニューオリンズ州を通り、メキシコ湾に注いでいる」

●2. 時間の経過

・Three years have passed since we met「出会ってから3年経った」

・He passed the time doing nothing all day.「彼は1日を何もせずに過ごした」

●3. 試験・関門などを通過する

・I couldn't pass in the exam.「試験に通らなかったよ」

●4. 法案などが通過する

・The new constitution passed.「新しい法律が議会を通過した」

●5. 物を取ってもらう

・Can you pass me the salt?「塩とってくれる?」

●6. 変化

・Like the season passes from autumn to winter.「季節は秋から冬に移り変わるように~」

・The wonderful memory never passed.「その素晴らしい思い出は絶対に消えない」

■フレーズで覚える

passは前置詞・副詞を伴ってさまざまな意味に変化する。まずはそのまま覚えるのが手っ取り早い。

・pass around - を順番に手渡す>、回す

Pass around your iPad.「みんなにiPadを回す」

・pass away – 亡くなる

It’s been three years since he passed away.「彼が亡くなって3年経つ」

・pass by – 通りかかる、~の近くを通る

Pass my house to get your stuff on your way home.「帰りにあなたの荷物を取りに家に寄ってね。」

・pass off – イベントなどが~のうちに終わる、~のように行われる

Hope the festival will pass off without any trouble this year.「今年のフェスは無事に終わってほしい」

・pass out – 気を失う、酔いつぶれる、配る

How long did I pass out?「どれくらい気を失っていた?」

「pass away」は「die」の婉曲表現であり正に日本語の「亡くなる」と同様の役割を果たす。今回の記事を参考に是非passをさまざまな状況で使いこなして頂きたい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)