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ＭＤＮＴ 大幅に4日続伸、慢性心不全治療を目的とした再生医療等製品の第IIb相臨床試験開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:05JST ＜2370＞ ＭＤＮＴ 60 +8
大幅に4日続伸。慢性心不全の治療を目的とした再生医療等製品について、有効性と安全性を確認する医師主導第IIb相臨床試験が共同研究先の九州大学で開始されたと発表している。メディネットは今回の試験に用いる製品の製造・供給を行うほか、試験結果を製品の製造販売承認申請等に使用する権利について、九州大学と独占的に交渉できる権利を獲得している。《ST》
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