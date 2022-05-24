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カヤック　大幅に6日続伸、カインズと資本業務提携、調達資金21.8億円はM&A費用や追加投資に充当／新興市場スナップショット

2022年5月24日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST ＜3904＞ カヤック 975 +20
大幅に6日続伸。ホームセンター経営のカインズ（埼玉県本庄市）と資本業務提携すると発表している。コミュニケーション戦略の推進のほか、商品やサービスの共同開発などを実施する。また、第三者割当方式でカインズに新株53万9300株（発行済株式総数の3.5％）、大和証券に新株予約権1万3000個（潜在株式数130万株）を割り当てる。調達資金の計約21.8億円は、M&A費用や重点領域への追加投資に宛てる。《ST》

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